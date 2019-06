Aanhouding vijf verdachten van dealen harddrugs

Erik Schuiteman is vanuit het politieteam Amersfoort al diverse jaren betrokken bij de aanpak van harddrugshandel in Amersfoort en omgeving. Menig drugsdealer wist hij samen met collega’s al aan te houden en ook ditmaal is de actie zorgvuldig voorbereid:

“We verdenken al deze mannen van verkoop van drugs aan klanten in Amersfoort, maar ook in omliggende gemeenten als Baarn, Bunschoten, Hilversum, Leusden en Woudenberg. Vermoedelijk werkten ze onafhankelijk van elkaar in dit gebied. Bij de zoekacties in de huizen troffen we drugs en verwerkingsmateriaal van drugs aan, maar we hebben ook beslag op goederen gelegd zoals merkkleding, dure horloges en telefoons, zonnebrillen, computers en een scooter en een auto en een bedrag in contanten. Dergelijke ondermijnende praktijken mogen niet lonen. Bij een veroordeling zal het Openbaar Ministerie ook de criminele winst proberen af te pakken. Zo tref je hen direct in de portemonnee en wordt het crimineel verkregen vermogen uiteindelijk teruggegeven aan de maatschappij.”