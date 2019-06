Man mishandelt vrouw, getuigen gezocht

Het incident vond rond 12.30 uur plaats op zondag 2 juni voor een bouwmarkt. Een man stapte daar uit de auto, liep op de vrouw af en sloeg haar meerdere keren in het gezicht. Een man in een voertuig voor invaliden probeerde tussenbeide te komen maar werd vervolgens door de agressieve man bedreigd. De vrouw kon er op dat moment vandoor gaan.

De politie heeft de agressieve man, een 35-jarige inwoner van Lelystad, inmiddels kunnen aanhouden en heeft de zaak in onderzoek. Daarbij kan de politie informatie van getuigen, zoals de man in het invalidenvoertuig, goed gebruiken. Zij worden dan ook gevraagd zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.