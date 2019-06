Meer aanhoudingen niet uitgesloten na overvallen Dronten

Het onderzoek draait om in totaal drie overvallen. Op 11 en 27 maart en op 8 mei was het raak; één keer bij een supermarkt en twee keer bij een horecazaak. Het onderzoek leidde op 14 mei tot de aanhouding van de 23-jarige verdachte. In de zaak besloot de rechtbank op 29 mei al dat de hechtenis van de verdachte verlengd mag worden. Ondertussen gaat het onderzoek door en worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Mogelijk zijn er mensen die meer weten over de toedracht bij de overvallen of zijn ze getuige terwijl ze nog niet bij de politie als getuige bekend zijn. De politie vraagt hen dan zich alsnog te melden. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.