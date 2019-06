Politie onderzoekt steekincident Almere.

Iets na 21:30 uur werd de politie gebeld over het steekincident in de parkeergarage aan de Regisseursstraat. Toen de agenten arriveerden konden twee personen direct worden aangehouden. Een derde persoon was al zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. Daar is ook hij aangehouden. Alle drie de mannen hebben medische zorg gehad voor hun verwondingen.

De aanleiding en de precieze toedracht van het incident is nog in onderzoek. De politie komt daarom graag in contact met getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.