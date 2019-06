HEIT versterkt kansen voor eerlijke ondernemers

Zodra het HEIT een garagebedrijf binnenstapt, zet iedere partner zich aan zijn eigen taak, als onderdeel van een gesmeerde machine. De gemeente controleert personeel om te zien of er sprake is van uitkerings- of bijstandsfraude, en kijkt of er geen illegale verbouwingen of illegale bewoning zijn. De politie onderzoekt of er voertuigen zijn gestolen of omgekat. Een omgekatte auto is gemaakt uit twee of meerdere auto’s die vaak gestolen zijn of schade hebben. De RDW gaat na of de voorraad auto’s klopt en of het bedrijf juist omgaat met de groene handelaarskentekens. De Belastingdienst neemt de boekhouding onder de loep, de Omgevingsdienst checkt of het bedrijf zich aan de milieueisen houdt. Binnen een goed uur is een bedrijf van onder tot boven ‘doorgelicht’.