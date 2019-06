Zedenzaak Loosduinen in Team West

Verder aandacht voor de volgende zaken:

Vermissing Anja Schaap | Katwijk

Sinds woensdag 29 mei rond 01.00 uur wordt de 33-jarige Anja Schaap uit Katwijk vermist. Rond dat tijdstip verliet Anja het café De Blauwe Bock in Katwijk en ging zij op weg naar huis. Bij haar woning aan de Wega is Anja nooit aangekomen. Op vrijdag 31 mei werd haar handtas met persoonlijke spullen in een sloot aan de Melkweg aangetroffen. In de uitzending worden er mensen opgeroepen die Anja mogelijk op woensdag 31 mei na 01.00 uur nog hebben gezien. Ook wordt er opgeroepen camerabeelden te delen met de politie.

Diefstal telefoon | Den Haag

Op zondag 7 april lukt het een vrouw in de McDonald’s aan De Werf om ongezien met een truc de telefoon van tafel te stelen waar op dat moment twee mensen zitten te eten. De verdachte is duidelijk te zien op camerabeelden.

Diefstal uit hotel | Zoetermeer

Op maandagochtend 15 april ontbijten twee Engelse toeristen in het restaurant van het NH Hotel. De tas van de vrouw ligt onder haar stoel. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen het restaurant inlopen en bij de tafel van het stel de aandacht proberen af te leiden. Als dit lukt, pakt een van hen de tas van onder de tafel. De twee mannen worden ook verdacht van soortgelijke diefstal in het Bastion hotel in Zoetermeer.

Gokkasten leeggehaald | Naaldwijk

Op woensdag 14 november stelen twee mannen een groot geldbedrag uit twee gokkasten in een café in Naaldwijk. In het bijzijn van klanten en personeel van het café lukte het hen om ongezien met behulp van een zogenaamde lopersleutel de gokkasten te openen. De twee verdachten zijn goed in beeld.

Wie herkent zijn/haar eigendommen | Den Haag

Er worden goederen getoond die na de aanhouding en verder onderzoek van woninginbrekers zijn aangetroffen. In december vorig jaar werden beelden van deze inbrekers getoond bij Team West. Door een goede tip is inmiddels een groot deel van de spullen terug bij de eigenaar. De recherche hoopt o.a. nog twee gouden ringen en een 18-karaats gouden ketting te kunnen herleiden naar degene van wie ze zijn.

