‘Ondergrondse bankier’ aangehouden met ton aan contanten

Schiedam/Hoogvliet - In een tabakswinkeltje in Schiedam en de woning van de eigenaar in Hoogvliet vonden agenten na een tip bijna een ton aan contanten en 36.000 illegale sigaretten. Een 55-jarige Hoogvlieter is aangehouden op verdenking van witwassen en ‘underground banking’.