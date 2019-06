Regionale hulpdiensten pakken uit tijdens de Veiligheidsdag op zaterdag 8 juni Zuiderpark

Tijdens deze dag kunnen inwoners van Rotterdam(Zuid) meer te weten komen over de regionale hulpdiensten die er actief zijn in de regio. Ook zijn er verschillende demonstraties: zo vertonen de brandweermannen hun kunsten en laat een speciaal politieteam zien hoe ze een vuurwapengevaarlijke verdachte aanhouden. Het Noodhulpteam Plus van het Rode Kruis geeft een demo hoe zij worden in gezet bij een ongeval of ramp met meerdere slachtoffers.

Ook zijn de ambulance-, brandweer- en de nieuwste politievoertuigen en – motoren te bezichtigen en jong en oud kan ermee op de foto gaan.