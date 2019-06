Vijf Rotterdamse zaken in Opsporing Verzocht

Een 31-jarige man is dinsdagavond 21 mei neergeschoten op de Allard Piersonstraat. Het slachtoffer raakte door het incident zwaargewond en ligt sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie neemt de zaak hoog op en doet sindsdien onafgebroken onderzoek. Binnen dat onderzoek zijn enkele getuigen gesproken, maar er waren die avond veel getuigen op straat. Meer dan nu bekend. Terwijl ieder klein detail over deze zaak het onderzoek verder kan helpen. Het is dus van groot belang dat mensen die iets hebben gezien, zich melden bij de politie. Ook als je denkt dat wat je hebt gezien niet belangrijk is. Deze oproep doet de politie vanavond in Opsporing Verzocht in combinatie met beelden van de Allard Piersonstraat.



Shishalounge

Ook worden beelden getoond van de man die met een scooter op 1 december 2018 aan komt rijden bij shishalounge Villa Blanca op de Schiedamseweg. Hij plaatst een explosief, waarschijnlijk een zelfgeknutselde bom, bij het rolluik en laat deze ontploffen. Wie herkent deze man?





Ontploffing Grote Beer Rotterdam

Op 14 juli 2018, omstreeks 22:00 uur, ontplofte een explosief bij de voordeur van de woning aan de Grote Beer 84 te Rotterdam. Door de explosie is de ijzeren brievenbusklep dwars door de tussendeur van de gang en de woonkamer in gevlogen en uiteindelijk tot stilstand gekomen tegen een muur in de woonkamer. Door de kracht van de explosie is een gat in de tussendeur en een deuk in de muur van de woonkamer ontstaan.



Ontploffing Kuinder Rotterdam

Op 20 juli 2018, omstreeks 02:39 uur, ontplofte een explosief bij het raam van de woning aan de Kuinder 2 te Rotterdam. Door deze explosie werd het raam aan de voorzijde van de woning volledig vernield.

Het vermoeden bestaat dat deze ontploffingen aan elkaar te linken zijn, en dat dus mogelijk dezelfde persoon de ontploffingen teweeg heeft gebracht.



Kijk voor deze en de andere Rotterdamse zaken vanavond naar Opsporing Verzocht, 20.30 uur , NPO1. Heeft u informatie die u met de politie wilt delen, bel de gratis opsporingstiplijn 0800-6070, whatsapp 06-10000012 of gebruik onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000.