Drugs in auto, bestuurder onder invloed

Tijdens hun surveillance viel de bestuurder de agenten op. De agenten gaven de bestuurder op de Vijf Eikenweg een stopteken. Bij het aanspreken van de man roken zij direct een henneplucht in de auto. Op verzoek van de agenten overhandigde de bestuurder een plastic tas met gripzakjes hennep die in de kofferbak lag. De drugs is in beslag genomen.