Twee mannen ingesloten voor drugs en wapen

Agenten controleerden een auto met vier inzittenden. In de auto werden enkele XTC-pillen en een boksbeugel gevonden en in beslag genomen. De politie verdenkt hiervan een man (24), zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man (22) uit Bosschenhoofd. Het tweetal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Een van deze mannen kon zich niet legitimeren, dit wordt ook verder onderzocht. Het tweetal zit nog vast.