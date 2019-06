Politie onderzoekt mishandeling op sportcomplex en zoekt getuigen

Op het sportpark was overdag een voetbalevenement. Tijdens de feestelijkheden, na afloop van dit evenement, kregen een man en zijn (ex-)vriendin op het terrein ruzie. De man werd van het terrein verwijderd en kwam later terug en trok de vrouw met geweld van het terrein af. Hierbij werd zij geslagen. Toen de politie arriveerde wist de man (46) uit St. Willebrord met een auto weg te rijden. Hij werd rond 19.25 uur op de Graaf Ansfriedstraat in Sprundel aangehouden. De man is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht en ingesloten. Hij zit nog vast.