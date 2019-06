Rijverbod na speekseltest voor Belg

Agenten zetten de auto met vijf inzittenden rond 00.40 uur op de Oosterhoutseweg aan de kant voor een controle. In de auto roken zij een wietlucht. De personen gaven aan eerder op de avond geblowd hadden. De agenten hebben vervolgens een speekseltest afgenomen bij de bestuurder. De test wees uit dat hij THC(de werkzame stof in weed waar men ‘stoned’ van wordt) had gebruikt . De Belg is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Op het politiebureau heeft een arts een bloedproef afgenomen. De man is gehoord en met een rijverbod van 24 uur weer naar huis gestuurd.