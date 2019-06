Ainslie Gilewski (16 jaar) vermist

Ainslie Gilewski is rond half vier vanmiddag uit een woning weggegaan op een lichtgrijze herenfiets. Opvallend hierbij is dat het kapje van het achterlicht er niet op zit. Ook het kapje van de versnelling is eraf. Onbekend is welke kleding de jongen aan had op dat moment. Ainslie Gilewski is 1.76 meter lang, heeft een blanke huidskleur, donkerbruine ogen en haar en zijn haar is aan zijkant iets korter dan bovenop.

Hier leest u meer over deze urgente vermissing.