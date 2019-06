Opsporing Verzocht: explosie bij shishalounge

Nederland - In de vroege ochtend van zaterdag 1 december ontploft een zwaar explosief bij shishalounge Villa Blanca aan de Schiedamseweg in Rotterdam. De kracht van de explosie is zo hard dat het rolluik van de lounge zo’n 30 meter verderop belandt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de bestuurder van een scooter rond 05.00 uur diverse draden uitrolt over de stoep. Het explosief ontploft kort nadat hij wegrijdt. Wie herkent deze man?