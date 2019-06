Man uit kliniek niet terug gekeerd van verlof

Zaterdag 1 juni is direct actie ondernomen om de man op te sporen. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid naar zijn verblijfplaats. De man heeft over enige tijd dringend medicatie nodig. Het valt niet uit te sluiten dat hij een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving.

Signalement

Blanke huidskleur

Donkergrijs gemillimeterd haar met een klein kuifje

Blauw / grijs / groene ogen

Tatoeages op zijn been

Donkerblauwe spijkerbroek

Donkerbruin bomberjack

Witte sportschoenen

Heeft u hem gezien?

Wij vragen mensen die deze man hebben gezien of weten waar hij is, dit direct te melden bij de politie. Ziet u hem, benader hem dan niet zelf, maar bel gelijk met 1-1-2. Als u zich anoniem wil melden kan dat via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.