Dodelijk verkeersongeval; politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of hebt u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 onder vermelding van onderstaand registratienummer. Of vul onderstaand formulier in.



2019106151