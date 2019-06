Omstreeks 10.10 uur zag de politie een personenauto rijden op de Bierkade in Alkmaar. Bij een controle wilde de bestuurder documenten uit het dashboardkastje halen. De politie zag echter dat er een plastic zakje in het dashboardkastje lag. Bij nadere inspectie bleek het om (vermoedelijk) harddrugs te gaan. In het zakje zaten 28 sealbags heroïne, 25 sealbags en enveloppes met cocaïne. De politie nam de drugs in beslag. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

2019105391