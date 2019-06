Politie zoekt getuigen woningoverval

Omstreeks 21.20 uur kreeg de politie melding dat er mogelijk zou worden ingebroken in de flatwoning. Ter plaatse bleek het te gaan om een overval. Twee mannen waren de woning binnengedrongen en bedreigden de twee in de woning aanwezige personen. Na de overval vertrokken de daders weer in onbekende richting. De politie stelt een onderzoek in naar de overval en de buit. Bij de overval raakte niemand gewond.

In verband met de overval volgde een Burgernetactie. Deze heeft niet tot het aantreffen van een verdachte geleid.

2019105854