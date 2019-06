Babbeltruc 88-jarige vrouw, een overval en een poging inbraak.....kijken dus naar Bureau Rijnmond

Overval Poolse supermarkt

Een gemaskerde man met een vuurwapen kwam die zondag rond 12:00 uur de supermarkt aan de Boergoensevliet binnen en vroeg om geld en sigaretten. De dader gaf de verkoper van de supermarkt twee plastic tasjes om de spullen in te doen. De medewerker werd tevens met het vuurwapen van de dader geslagen en raakte hierbij gewond. De dader is er met het geld en de sigaretten vandoor gegaan.

Poging inbraak Bergschenhoek

Het was die zaterdagnacht tussen 01:30 – 02:55 uur toen er tweemaal een poging woninginbraak plaatsvond op de Gorterlaan in Bergschenhoek. De verdachten hebben getracht het slot van de voordeur open te boren, maar dat is niet gelukt. De bewoner merkte bij thuiskomst dat hij zijn deur niet meer open kreeg. Die bleek vernield door de boorpoging, die wordt gebruikt bij het zogenaamde slotentrekken. Het is bij een poging gebleven; de verdachten zijn niet binnen geweest.

Babbeltruc 88-jarige vrouw

Een 88-jarige vrouw werd aangesproken op de Pieter Postlaan in Rotterdam-Overschie door twee mannen in een Ford Focus. Zij vertelden haar dat zij iemand nodig hadden met een Nederlands ID-bewijs om een telefoon te kopen en vroegen of zij hen wilde helpen. Zij wilde wel helpen en is ingestapt. Ze zijn toen gereden naar de Bergse Dorpsstraat in Rotterdam-Hillegersberg, waar er 2x geld gepind is met haar pinpas door één van de mannen. Vervolgens zijn ze naar Rotterdam-Alexanderpolder gereden waar bij de Coop aan de Jacob van Campenplein wederom geld gepind is. Hierna is de vrouw weer naar huis gebracht. In totaal is er voor 570 euro gepind. Er stond geen geld meer op haar rekening.



