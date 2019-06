Extra controle levert wapen, drugs en geld op

(foto stockfoto politie)

Politiemensen van het basisteam houden de omgeving extra in de gaten in verband met overlastmeldingen. En dat leverde direct resultaat op. Ze zagen in de Weizichtstraat een auto geparkeerd staan. Direct meldde de bestuurder zich bij de agenten. De politiemensen onderzochten het voertuig en vonden al snel een taser in de vorm van een zaklamp. Verder lag er een dealers hoeveelheid drugs en een paar honderd euro in.

De agenten hielden hierop de man direct aan en namen hem mee naar het bureau.