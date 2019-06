Geld en auto in beslag genomen bij fouilleractie Waalhaven

(foto: zeehavenpolitie)

Met behulp van de ANPR-camera, een systeem dat automatisch kentekens herkent, werden er ’s middags ongeveer dertig auto’s gecontroleerd. Een 23-jarige man uit Nissewaard had 10.000 euro op zak. Het geld is in beslag genomen en naar de herkomst doen agenten onderzoek. Naast het geld werd onder meer drugs, illegaal vuurwerk en een slagwapen gevonden. Voor rijden onder invloed is een verdachte bekeurd. Een Audi RS5 met een Duits kenteken is in beslag genomen in het kader van een witwasonderzoek.

De controle duurde de hele dag, ’s avonds werden er zes auto’s gecontroleerd. Voor rijden zonder rijbewijs, te hard rijden en het rijden zonder gordel zijn drie proces-verbalen uitgegeven. In de auto van een 22-jarige Rotterdammer trof de politie illegaal vuurwerk aan.