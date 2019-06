Politie onderzoekt schietincident Pretorialaan

Iedere vorm van vuurwapengeweld is er een te veel. De aanpak ervan is nog steeds hoogste prioriteit binnen eenheid Rotterdam. Een voorbeeld daarvan is de succesvolle wapeninleveractie begin dit jaar. Aanpak in de vorm van het onderzoeken en opsporen van daders van schietpartijen, maar ook op het voorkomen ervan. Door daarbij meer en slimmer informatie vast te leggen en te delen, wordt het zicht op sluimerende conflicten, sleutelfiguren en hun netwerken vergroot. Deze worden extra in de gaten gehouden. Dat kan op allerlei manieren. Soms wordt met veiligheidspartners gekeken of er met begeleiding, werk, opleiding of huisvesting invloed kan worden uitgeoefend. In sommige gevallen is het juist een undercover observatieteam dat in actie komt of is het juist de wijkagent die zo’n sleutelfiguur wat vaker aanspreekt of een bezoekje brengt. Kortom: niet meer wachten tot het strafbare feit wordt gepleegd, maar de verdachten laten weten dat we kennis hebben van hun plannen en deze zo ‘stuk maken’.