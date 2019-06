Hardware voor drugslab in beslag genomen, man aangehouden

De politie viel rond 13.20 uur het pand binnen omdat er het vermoeden bestond dat er een drugslab aanwezig zou zijn midden in een woonwijk. Na onderzoek bleken er allerlei benodigdheden voor een laboratorium aanwezig, zoals drukketels, maar er was geen lab opgebouwd. Vermoedelijk is er in het verleden wel drugs geproduceerd. Er werden verschillende soorten kleine hoeveelheden drugs en chemicaliën voor de productie van drugs in beslag genomen. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De verdachte is ingesloten en alle spullen zijn inbeslaggenomen en afgevoerd.