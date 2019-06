Hennepkwekerij ontdekt, bewoner opgepakt

Agenten kwam de kwekerij op het spoor nadat ze de man in zijn auto controleerden en allerlei aanwijzingen tegen kwamen dat er mogelijk een hennepkwekerij in zijn woning zou kunnen zitten. Er werd door een hulpofficier van justitie een machtiging uitgeschreven om het pand te kunnen bekijken. Op de bovenste verdieping waren in twee ruimtes hennepkwekerijen ingericht met in totaal 418 planten. De verdachte is vervolgens aangehouden en de kwekerij is geruimd.