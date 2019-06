Mannen aangehouden met vals geld op zak

Tilburg - Agenten hebben dinsdagavond twee mannen uit Tilburg aangehouden omdat zij valse briefjes van 50 euro bij zich hadden. De mannen van 23 en 25 jaar passeerden met hoge snelheid een agent in de auto op de Mascagnistraat. Na een korte achtervolging stapte de bestuurder uit en rende weg. De bijrijder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij had ook nog boetes van bij elkaar bijna 700 euro open had staan. De bestuurder is later in zijn eigen woning aangehouden.