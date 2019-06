Man verdacht van heling

De politie kreeg dinsdagavond een melding dat er een conflict was in een woning in de Muziekinstrumentenbuurt in Etten-Leur. Ter plaatse vertelde de hoofdbewoner dat hij ruzie had gekregen met een vriend die op bezoek was. Deze vriend sloeg dreigende taal uit en weigerde vervolgens de woning te verlaten. De agenten hebben de bezoeker buiten gezet. Ze zagen dat er in de woning en in de tuin diverse gestripte goederen lagen, zoals het frame van een fiets, een laptop en scooteronderdelen. De dienders zagen vervolgens aan de overkant een scooter staan. Bij navraag bleek dat deze gestolen was. In de tuin van de bewoner lag de afdekplaat die exact paste bij die gestolen Vespa. Hierop is die bewoner aangehouden ter zake heling.