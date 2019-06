Getuigenoproep dumping drugsafval Harry Koningsbergerstraat

Het achterlaten van de vaten met drugsafval in de woonwijk heeft vermoedelijk plaatsgevonden in het tijdsbestek tussen maandagavond 21.00 uur en de daaropvolgende dinsdagnacht 01.00 uur. De politie is een onderzoek gestart om de verantwoordelijken te achterhalen en is daartoe op zoek naar getuigen van de dumping en/of mensen die informatie of beelden hebben.

Neem daarvoor contact op met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.