Resultaten verkeerscontrole oostelijk Utrecht

's Middags controleerden agenten van 14.30 uur tot 15.30 op de Geerenweg in Baarn en van 16.30 uur tot 18.00 uur op de Biltse Rading in De Bilt. 's Avonds werd de controle van 19.15 uur tot 21.00 uur voorgezet op de Amsterdamsestraatweg in Soestdijk.

Geconstateerde overtredingen

De agenten maakten processen-verbaal op voor diverse verkeersovertredingen, zoals niet handsfree telefoneren, te hard rijden, niet dragen van de autogordel , gevaar voor op de weg vallen van lading en rijtechnische gebreken. Bij de controle in Baarn werd bovendien een 25-jarige bestuurder van een scooter uit Bunschoten-Spakenburg aangehouden, omdat hij verdacht wordt van het rijden onder invloed van drugs .

Doel van controle

De politie is zichtbaar in het verkeer, treedt actief op en handhaaft om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat gebeurt door controles uit te voeren en bestuurders aan te spreken op hun gedrag, met als doel het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen.