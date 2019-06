Verdachten van poging tot straatroof aangehouden

Toen een 17-jarige jongen uit De Meern die avond rond 21.00 uur met zijn scooter op de Abel Tasmanstraat op een vriend stond te wachten, werd hij plotseling met een mes bedreigd door een jongeman. Die wilde het slachtoffer kennelijk van zijn scooter beroven. Toen dat door kordaat optreden van het slachtoffer en een getuige mislukte, gingen de verdachte en zijn handlanger ervandoor richting de Oostkanaaldijk. Het slachtoffer en de getuige zetten de achtervolging in en belden 112. Agenten gingen er direct op af en konden even later op de Oostkanaaldijk de verdachten aanhouden.

Beide verdachten zijn op het politiebureau ingesloten voor verhoor. De politie heeft de ouders van de minderjarige verdachte in kennis gesteld. De recherche doet nader onderzoek en maakt proces-verbaal tegen de verdachten op.

Getuigen van deze poging tot straatroof kunnen zich melden bij de politie in Maarssen via 0900-8844 of met het tipformulier.