Insluiper aangehouden

De bewoner hoorde rond 16.00 uur gebonk op de voordeur. Even later hoorde de man een harde bonk op het voorraam. Hier schrok de Medemblikker zo van dat hij besloot de politie in te schakelen. Toen hij met de politie aan de telefoon hing, zag hij een jongeman in de achtertuin die de achterdeur opende en naar binnen ging. Toen de gealarmeerde agenten arriveerden, vertelde de bewoner hen dat de jongeman zojuist de woning aan de achterzijde weer had verlaten. De politie zocht in de omgeving naar de insluiper en een motoragent kwam hem op de Zorgvlietlaan op het spoor. Toen de jongeman de agent zag, zette hij het direct op een rennen en ontstond een achtervolging over de Soling, de Pampus, de Schepenlaan en de Draak. Uiteindelijk werd de man tussen een flatgebouw in de kraag gevat en overgebracht naar het politiebureau.

2019106327