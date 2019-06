Man aangehouden voor bedreiging postbezorger en het lossen van schoten

Rond 15.45 uur werd gepoogd een postbezorger te overvallen onder bedreiging van een vuurwapen. Toen dit niet lukte, ging de gewapende man ervandoor. De politie werd gealarmeerd en maakte direct een zoekslag in de omgeving. Ook werd een beroep gedaan op omwonenden/getuigen door middel van een Burgernet. De man werd echter niet meer aangetroffen. Ongeveer 1,5 uur later kwam bij de politie een melding binnen dat een man uit het raam van een pand aan het Kennemerhof geschoten zou hebben. Ook zou de man iemand in het pand iemand hebben bedreigd. Ook nu werd de politie ingeschakeld en blokte direct bij aankomst het pand af. Eén van de agenten betrad de kamer van de gewapende man en kon de Beverwijker, die zich behoorlijk verzette tijdens de aanhouding, uiteindelijk in de boeien slaan. De verdachte werd hierna overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De man wordt ook verdacht van de bedreiging van de postbezorger. In de woning van de verdachte werd een vuurwapen en patronen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen.

