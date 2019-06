Plofkraak Gildeplein

Direct na de kraak zijn vermoedelijk twee personen weggereden op een scooter in onbekende richting. De pinautomaat is zwaar beschadigd. De omgeving is afgezet en omliggende woningen zijn ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek naar een mogelijk niet afgegaan explosief. Of er iets is buitgemaakt is onbekend.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze plofkraak? Bel dan de politie op 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het gratis nummer 0800-7000.