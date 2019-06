Tweetal aangehouden voor faillissementsfraude

De curator die het faillissement van het betreffende bedrijf behandelde, deed aangifte van faillissementsfraude. Ook werden via het bedrijf goederen gekocht die door de curator niet in de boedel van het bedrijf werden gevonden. Onbekend is waar deze goederen nu zijn, tijdens deze zoekingen werden deze niet aangetroffen. Het tweetal is ingesloten voor onderzoek.

2017230148