Drie daders proberen juwelier Hordijk te overvallen

De juwelier is onderin een dijkwoning gevestigd en bereikbaar via de tuin aan de achterkant. Het slachtoffer zat in zijn zaak te werken toen hem opviel dat er drie mannen in de tuin stonden. Ze droegen capuchons over hun hoofden en een van hen had een mes in zijn hand. Ze liepen op de deur van de zaak af, maar merkten al snel dat die op slot zat. Een voorzorgsmaatregel die het slachtoffer had genomen na een eerdere overval. De daders wachtten niet op wat zou komen en gingen er vandoor in de richting van de Keverdijk. De gewaarschuwde politie was er snel, maar het onderzoek in de omgeving leidde nog niet naar de daders.