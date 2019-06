Jongen beroofd van draadloze oortjes

Op woensdag 5 juni 2019 om 15.30 uur kwam de melding binnen bij het operationeel centrum. Zes jongens hadden de aangever bedreigd op het Reitseplein. Hij heeft zijn oortjes afgegeven en de jongens zijn toen weggegaan. Het slachtoffer is toen naar huis gegaan en daar is de politie gebeld. Er is nog gezocht naar de verdachten maar deze zijn niet meer gevonden. De recherche is een onderzoek gestart, er is al ene buurtonderzoek gehouden en er zijn camerabeelden veiliggesteld.

