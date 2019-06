Man aangehouden verdacht van bedreiging

Op woensdag 5 juni 2019 kwam bij het Operationeel Centrum een melding binnen van een bedreiging met de dood in de Hoornwerkstraat. Een man was daar de straat in komen rijden en had zijn ex-vriendin zien staan. Toen hij haar begon lastig te vallen hielpen enkele omstanders haar en zeiden dat hij weg moest gaan. De man werd boos en bedreigde de mensen. Daarna reed hij weg. Nadat de melding gedaan was werd de identiteit van de verdachte via de mobilofoon aan alle agenten in de omgeving doorgegeven. Daarom kon de 31-jarige man uit Breda korte tijd later bij zijn woning aangehouden worden. Er is aangifte tegen hem gedaan.