Politie zoekt getuigen in zaak Oostkapelle

In verband met verder onderzoek naar de zaak doet de recherche een oproep naar getuigen. Specifiek voor bezoekers of passanten van het woningencomplex aan de Veldzigt die daar vrijdag 24 mei tussen 14.00 uur en 17.00 uur geweest zijn of bijvoorbeeld door het park hebben gelopen. Heeft u nog niet met de politie gesproken? Meld u dan. Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of door een tipformulier in te vullen.