Zeer grote cocaïnewasserij ontdekt

Dit lab is gevonden omdat er een vreemde lucht was waargenomen. Dat in combinatie met andere verdachte omstandigheden was genoeg. Bij de productie van XTC en andere synthetische drugs, is er altijd gevaar voor aanwezigheid van giftige stoffen, gassen, brand of ontploffing. Ook ontstaat er bij de productie gevaarlijk afval. Dit afval wordt vaak geloosd op open water of in de natuur en levert gevaar op voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Als er sprake is van lozingen op open water of het riool, is er ook gevaar voor de drinkwatervoorziening. Het is mede hierom, dat het van belang is labs en dumpingen op te sporen en de daders van deze drugscriminaliteit te straffen. Want: XTC. Daar zit een luchtje aan. Lees meer over de campagne op https://www.om.nl/onderwerpen/xtc-zit-luchtje/