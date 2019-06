Hardleerse milieuovertreder vastgezet

Bij navraag bij de Meldkamer bleek dat de bestuurder al meerdere keren in het verleden met de politie in aanraking was gekomen vanwege het overtreden van regels met betrekking tot de Wet Milieubeheer. Een brandweerexpert kwam ter plaatse, hij vertelde na meting dat het om natriumthiosulfaat ging, een stof die gebruikt wordt als fotofixeervloeistof. Dit is gevaarlijk chemisch afval. Dit mag alleen worden vervoerd door erkende inzamelaars die aan bepaalde eisen voldoen en die het afval afgeven aan professionele afvalverwerkers. De chauffeur voldeed niet aan deze eisen en is daarom aangehouden en in verzekering gesteld. Het Milieuteam van de politie heeft daarna een verder onderzoek ingesteld. Hieruit volgt een verdenking dat hij sinds zijn aanhouding in 2018 structureel bezig is gebleven met de illegale inzameling van gevaarlijk afval. Waar dit afval is gebleven, is tot op heden onbekend.