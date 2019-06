Twee aanhoudingen na korte achtervolging in Beverwijk

Omstreeks 13.00 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in Beverwijk een vermoedelijke overdracht van verdovende middelen tussen de inzittenden van twee auto’s. Nadat de auto’s weer gingen rijden gaven de agenten één van de auto’s een stopteken. De bestuurder negeerde dit teken en verhoogde juist zijn snelheid. Hierop zette de politie de optische en geluidssignalen aan maar ook dat had niet het gewenste resultaat. Op de eerste kruising kon de vluchtende auto nog net een overstekende scootmobiel ontwijken en op de tweede kruising reed de verdachte door het rode licht en alleen door het alerte optreden van een auto die kennelijk groen licht had, werd een aanrijding voorkomen. De agenten zagen wel dat op een gegeven moment het bestuurdersportier van de auto heel kort open ging. Even later werd de auto gedwongen te stoppen omdat een vrachtwagen de doorgang versperde. De twee inzittenden verlieten de auto en gingen er te voet van door. Te voet lukte het de agenten wel om de beide verdachten te achterhalen en in de boeien te slaan. De agenten werden daarbij geholpen door omstanders die gezien hadden dat één van de vluchters zich onder een auto verstopt had.