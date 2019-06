Omgekomen politiemensen herdacht: 'Rouw kent geen eindtijd'

163: zoveel politiemensen lieten het leven terwijl ze het leven van anderen beschermden. Op deze dag worden zij door de 500 aanwezigen herdacht tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. ‘De plek die ons eraan herinnert, dat wie kiest voor de politie, ook kiest voor een vak waar offers worden gebracht – en soms zelfs het grootste offer’, zegt Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de openingsspeech.



Heftige incidenten

‘Op een dag als vandaag ben ik mij als secretaris-generaal ook zeer bewust van mijn verantwoordelijkheid om de gevaren die de politiemensen bedreigen zoveel als mogelijk te beperken.’ Hij belooft daar wat aan te doen. ´Hinderen van hulpverleners gaan we veel zwaarder straffen. Het moet afgelopen zijn. Want zonder mensen die u hinderen, belagen of uitschelden is uw werk al zwaar genoeg.’

Riedstra verwijst naar heftige incidenten zoals het ongeluk met de Stint en de aanslag in Utrecht. ‘Hoe kom je thuis als je hebt gezien hoe een trein op een bakfiets vol kinderen is ingereden? En toch zie je juist in dat soort gevallen ook hoe geweldig de politie als team kan functioneren.’

Verbinden

Dat rouw ook kan verbinden, komt ook terug in de speech van korpschef Erik Akerboom. ‘Rouw kent geen eindtijd. Rouw is voor iedereen anders en rouw kent vele vormen. Maar rouw en verdriet kunnen ons ook verbinden’, aldus Akerboom. Dat heeft hij zelf ondervonden toen zijn toenmalig collega Iman Klaassen in 1992 werd doorgeschoten. ‘Ons team werd hechter, we groeiden naar elkaar toe. We verlegden grenzen, gaven nooit op in de zoektocht naar de dader.’

Bijzonder is het dat vandaag naast hem het nichtje van Iman staat, Lindsey Klaassen, politiecollega in opleiding. Hij legt samen met haar een krans. ‘Het is mooi om te zien dat er nog steeds veel mensen bij de politie willen werken. Wetend dat ons werk ertoe doet. Maar ook wetend dat ons werk niet zonder risico is. Daarvan getuigt dit monument.’



Opa Willem

Ook nabestaande Rik Blok is aanwezig tijdens de herdenking. Hij spreekt over het verlies van zijn opa, Willem Blok, in 1956. ‘Op 32-jarige leeftijd uit het leven gerukt, mijn oma met twee jonge kinderen achterlatend.’ Zijn opa, een verkeersagent, werd door een vermoedelijk beschonken automobilist aangereden. Maar wat er nou precies gebeurde, blijft tot op de dag van vandaag een mysterie voor de nabestaanden.

Net als zijn opa werd Rik politieagent, inmiddels is hij verkeersongevallenanalist. Samen met zijn oma (91) bezoekt hij vandaag de herdenking, die naar eigen zeggen haar eenzame gevoel heeft veranderd. ‘De Tuin bracht erkenning. Een plek en gelegenheid om te herdenken wat jarenlang was weggestopt. Zowel de oprichting van het monument in 2006 als de eerste herdenking hebben diepe indruk op mijn oma gemaakt. Sindsdien is ze elk jaar bij de herdenking geweest. Ze waardeert het contact met andere nabestaanden en de aandacht die ze van de politie krijgt. Het laat haar zien dat er positieve veranderingen plaatsvinden.’

Plek om te herdenken

De Tuin van Bezinning ligt achter Huis ’t Velde in Warnsveld, een opleidingslocatie van de Politieacademie. De Tuin is van zonsopgang tot zonsondergang open voor publiek. Het nationale politiemonument te Warnsveld werd in 2006 opgericht als een eerbetoon aan de agenten die sinds 1946 tijdens uitoefening van hun dienst zijn omgekomen.