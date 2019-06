Politie zoekt man die vrouwen lastigvalt

De politie surveilleert extra in de omgeving en is actief bezig met deze zaak. U kunt ons daarbij helpen door informatie door te geven. Heeft u iets gezien of heeft u een idee wie de verdachte is? Of bent u zelf slachtoffer geweest en heeft u dit nog niet verteld aan de politie? Ook dan horen we dat graag. Tips doorgeven kan door te bellen met 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Online melden kan ook.

JS