Politie onderzoekt mishandeling

Iets voor 22:30 uur kreeg de meldkamer een melding dat er een mishandeling gaande was in Renkum. De politie was snel ter plaatse maar de daders waren intussen gevlogen. Terwijl ambulancepersoneel zich ontfermde over het slachtoffer, keken de agenten in de omgeving uit naar de verdachten. Ze troffen een jongeman die voldeed aan het signalement van een van de daders en hielden hem aan.