Verdachte van beroving vrouw aangehouden

Toen het slachtoffer die woensdagavond even na 19.00 uur alleen buiten was bij haar woning, zag een man op een fiets kennelijk zijn kans schoon om de vrouw te beroven. Hij bedreigde haar met een mes en eiste geld. Even later ging hij er met een onbekend geldbedrag vandoor. Het hevig geschrokken slachtoffer bleef gelukkig ongedeerd en belde 112. Agenten gingen er direct op af en zochten in de omgeving naar de verdachte, maar die bleek spoorloos verdwenen. Het slachtoffer deed aangifte en kon de politie een goed signalement van de dader geven. Daarmee startte de recherche meteen een onderzoek en kwam de verdachte op het spoor. De verdachte is een 57-jarige inwoner van Driebergen-Rijsenburg. Agenten hielden de verdachte donderdagmiddag in zijn woning aan en namen hem voor verhoor mee naar het politiebureau. Hij is in verzekering gesteld en wordt voor de officier van justitie geleid.