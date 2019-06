Vier aanhoudingen door EVA-Team

Op dinsdag 4 juni hielden agenten van het team een 37-jarige vrouw uit Den Haag aan. Zij moet nog een celstraf uitzitten van een jaar voor drugssmokkel. Verder hielden agenten diezelfde dag een 29-jarige man uit Ede aan in een woning in Zoetermeer. Hij moet nog een gevangenisstraf van 60 dagen uitzitten voor inbraken. Daarnaast hield het team op 4 juni een 26-jarige man uit Den Haag aan. Hij moet nog een straf uitzitten van 93 dagen voor wegenverkeersfeiten. Tot slot hielden agenten woensdag 5 juni een 29-jarige Amsterdammer aan in een woning in Den Haag. Hij moet nog een gevangenisstraf uitzitten van drie maanden voor drugssmokkel.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.