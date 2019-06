Twee aanhoudingen bij verstoren commissievergadering

De twee mannen van 55 jaar uit Boskoop bedreigden vervolgens de agent, waarna hij de hulp van extra politiemensen inriep. De mannen verzetten zich met geweld tegen hun aanhouding. Zij hielden beide mannen aan voor onder meer het verstoren van de openbare orde, het bedreigen van een ambtenaar in functie en voor openbare dronkenschap.

Een van de agenten heeft tegen de mannen aangifte gedaan van bedreiging. Agressie, bedreiging en geweld tegen politieambtenaren is onacceptabel. Politieambtenaren hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen en met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook tegen medewerkers worden niet getolereerd.