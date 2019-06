Aanhouding na woninginbraak

Omdat de getuige een goed signalement doorgaf, konden agenten de 34-jarige verdachte korte tijd later aanhouden op de Reigersbergerweg. De man had een aantal goederen bij zich die mogelijk van diefstal afkomstig waren. De goederen zijn in beslag genomen. Er is aangifte gedaan van inbraak in de woning. De verdachte wordt zaterdag 8 juni voorgeleid voor de rechter-commissaris.



Iets gezien of gehoord?

Heeft u ook iets gehoord of gezien van een inbraak in de omgeving van de Barnsteenhorst. Of is er bij u ingebroken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.



