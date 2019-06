Politie zoekt betrokkenen filmpje

Op het filmpje is te zien dat een jongen door een andere jongen in zijn nek wordt gepakt en vervolgens klappen krijgt. Een meisje probeert de vechtersbazen uit elkaar te halen. Op een gegeven moment komt een oudere man in beeld die tussenbeide probeert te komen, maar ook hij krijgt een klap en valt met zijn hoofd op de grond. Dit hele incident is gefilmd en het filmpje is online gekomen.



Inmiddels is bekend dat dit incident zich zaterdag 1 juni op de Boerhaavelaan afspeelde. De politie heeft die middag contact gehad met de oudere man die verklaarde dat hij het opstootje zag en wilde bemiddelen tussen de jongen en zijn belager. De oudere man vertelde de agenten dat de jongeren weg waren gegaan. Met meerdere politieagenten is gezocht in de omgeving van de Boerhaavelaan, maar de jongelui werden niet meer aangetroffen.



Vanwege de ernst van het incident is de politie in Zoetermeer op zoek naar getuigen, maar bovenal naar de betrokkenen die in het filmpje voorkomen. De jongen die geslagen werd, het meisje dat tussenbeide probeerde te komen, de jongen die de klappen uitdeelde én de maker van het filmpje. Heb jij informatie die het team kan helpen of ken jij de betrokkenen? Neem dan contact op met de politie in Zoetermeer via 0900-8844. Blijf je liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000