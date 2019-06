Actie spookbewoning: Wapens en drugs van straat

(foto: politie Rotterdam)

Twee verdachten zijn in de woning aan de Willem van Hillegaersbergstraat aangehouden, een derde man probeerde via het dak te vluchten en werd ook aangehouden. De vierde verdachte is in een auto op de Spinozaweg gearresteerd. Omdat hij mogelijk in het bezit was van een vuurwapen hebben agenten hem met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten aangehouden.

Bij de doorzoeking van de woning aan de Willem van Hillegaersbergstraat zijn verdovende middelen, mogelijke chemicaliën voor de productie van drugs, vier vuurwapens en grote hoeveelheden contant geld gevonden.

Het onderzoek gaat vandaag verder. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de hoeveelheid stoffen die er ligt, wat voor verdovende middelen er zijn aangetroffen en naar sporen in de woning. Hetzelfde geldt voor de vuurwapens en het geld. De verdachten zitten vast en worden verhoord.

Spookbewoning

Op het adres stond niemand ingeschreven, het gaat dus om spookbewoning. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op.

Een belangrijk onderdeel in de aanpak van ondermijning is om het criminelen moeilijk te maken een anonieme verblijfplaats te vinden.

We werken nauw samen aan maatregelen om het bij criminelen geliefde anonieme wonen tegen te gaan, door te zorgen voor een betere balans tussen sociale controle, veiligheid en privacy.

Meld spookbewoning

Heeft u vermoedens van spookbewoning in uw omgeving? Of denkt u dat er in uw omgeving sprake is van vuurwapen- of drugsbezit?

Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Uw tip kan leiden tot de oplossing van een misdrijf of voorkomen dat ruzies in het criminele circuit op straat leiden tot vuurwapengeweld.